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На Западе рассказали о масштабной мобилизации на Украине после отставки Залужного

Yle: новому главкому ВСУ поручат провести мобилизацию населения после назначения

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Новому главнокомандующему украинской армией, который заменит на этой должности Валерия Залужного, поручат начать масштабную мобилизацию населения. Об этом сообщает финская газета Yle.

По мнению обозревателей издания, мобилизация на Украине неизбежна.

«Она ляжет на плечи новому главнокомандующему, который и станет козлом отпущения», — указывается в статье.

Yle отмечает, что глава Украины Владимир Зеленский, будучи популистом, не смог взять на себя ответственность за воплощение в жизнь этой меры. Газета подчеркивает, что закон о мобилизации необходимо было принять незамедлительно, однако Зеленский пошел на попятную, когда его за это начали критиковать.

До этого заместитель главы комитета по национальной безопасности Верховной рады Егор Чернев заявлял, что украинские военкомы дискредитировали идею мобилизации облавами на людей и задержаниями их на улицах.

6 февраля министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявлял, что на Украине не планируют выдавать повестки в армию в электронном виде.

Ранее в Верховной раде Украины оценили возможность мобилизации заключенных.

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