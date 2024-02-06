Зеленского предупредили о возможном проигрыше Залужному при увольнении главкома ВСУ

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому может быть нанесен серьезный политический ущерб в случае, если главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный не согласится добровольно уйти в отставку. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился бывший депутат Верховной рады, эксперт движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров.

По его мнению, ситуация на фронте для украинской армии будет только ухудшаться.

«Политически Зеленский может проиграть в этой схватке с Залужным, потому что, уволив Залужного, а не добившись согласия Залужного самому уйти, он может получить очень серьезные политические последствия», — считает Килинкаров.

По его словам, отставка Залужного может случиться в ближайшее время. Бывший депутат уверен, что состоявшийся на днях визит в Киев заместителя госсекретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Виктории Нуланд был связан именно с увольнением главкома ВСУ.

«Думаю, речь идет о полном переформатировании правительства в ближайшее время, в чем заинтересованы американцы. Они дадут согласие на увольнение Залужного, в чем заинтересован Зеленский», — заключил Килинкаров.

До этого полковник СБУ заявил, что увольнение Залужного приведет к осложнениям на фронте для Украины.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила слухи об увольнении Залужного с сериалом «Санта-Барбара».