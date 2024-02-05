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На Украине продлят военное положение и мобилизацию

Зеленский внес в Раду проект о продлении военного положения на Украине

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Evan Vucci/AP

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в стране. Об этом сообщается на сайте парламента

Проекты представлены без пояснительной записки, поэтому пока неизвестно, до какого периода предлагается продлить мобилизацию и военное положение в республике.

Депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил, что продлить могут на 90 дней, до 13 мая.

В конце января депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Ирина Фриз заявляла, что в новой версии украинского законопроекта о мобилизации по-прежнему есть нарушения норм конституции страны. В частности, парламентарий обратила внимание на то, что в проекте закона отсутствуют сроки, в которые должна пройти мобилизация.

На Украине с 24 февраля 2022 года — с начала российской спецоперации — введен режим военного положения. 25 февраля Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие военного положения и мобилизации неоднократно продлевалось, последний раз это произошло в ноябре 2023 года — до 14 февраля.

Ранее в Раде предложили сажать в тюрьму бежавших за рубеж уклонистов.

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