Министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны и авиация за неделю сбили 20 авиационных управляемых ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также были сбиты управляемая авиабомба JDAM, 53 снаряда HIMARS, «Ураган» и «Ольха», а также 423 беспилотных летательных аппарата.

19 января в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что Российские средства противовоздушной обороны за минувшую неделю сбили 274 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. В заявлении отмечается, что за неделю авиация ВКС и средства ПВО сбили шесть ракет «Точка-У», управляемую авиабомбу JDAM, 11 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха», 62 снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган», а также 274 беспилотника.

18 января в ведомстве рассказали, что российские системы противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили две украинские ракеты «Точка-У», 18 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО), одну управляемую авиабомбу JDAM и 91 беспилотный летательный аппарат.

Ранее на Украину прибыли противотанковые ракеты Javelin.