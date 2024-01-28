Минобороны Израиля назвало условие завершения конфликта в Газе

Глава израильского министерства обороны Йоав Галант утверждает, что палестино-израильский конфликт может быть завершен лишь после нейтрализации радикального движения ХАМАС. Его цитирует локальная газета Kikar.

«Эта война может завершиться только «нокаутом» для ХАМАС, — заявил министр в ходе встречи с военнослужащими.

По оценке Галанта, у террористов должно остаться на выбор два варианта — или сдаться, или быть ликвидированным.

«Третьего варианта нет», — категорично отметил глава ведомства.

В декабре Галант заявил о распространении наземной военной операции на дополнительные районы сектора Газа. Перед этим глава минобороны еврейского государства говорил, что ХАМАС находится на грани распада в палестинском анклаве. По его словам, армия Израиля приближается к «переломному моменту» в зоне конфликта.

Ранее Израиль назвал минимальную длительность войны с ХАМАС.