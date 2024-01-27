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Нарышкин пообещал не прекращать борьбу с неонацистами

Глава СВР Нарышкин пообещал не останавливаться в борьбе с последователями Гитлера

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Россия, вступившая в борьбу с нынешними сторонниками диктатора нацистской Германии Адольфа Гитлера и организатора украинского националистического движения Степана Бандеры, не остановится на полпути. С таким заявлением выступил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, чьи слова передает ТАСС.

«Вступив в борьбу с нынешними последователями Гитлера и Бандеры, Россия на полпути не остановится», — заявил он на церемонии открытия мемориала в память о жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.

Глава СВР пояснил, что именно с таких позиций РФ оценивает нависшую над мирными жителями Донбасса со стороны Вооруженных сил Украины угрозу.

«Нацизм — это абсолютное зло», — резюмировал Нарышкин.

В конце декабря 2023 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в преддверии Нового года пожелала украинскому народу поскорее избавиться от неонацистов, которые «засели в Киеве» и превращают страну в выжженное поле, лишая людей исторической памяти и надежды на будущее.

До этого в Госдуме назвали недопустимым приглашение неонациста в парламент Канады.

Ранее президент Словакии Чапутова напомнила, что страну от фашизма освободила Красная армия.

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