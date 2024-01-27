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Политолог рассказал, кто может сменить Залужного на посту главкома ВСУ

Политолог Журавлев: генерал ВСУ Сырский может занять место Залужного

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Gleb Garanich/Reuters

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский может сменить Валерия Залужного на посту главкома украинской армии. Такое мнение выразил политолог Дмитрий Журавлев, слова которого передает «Лента.ру».

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский хочет заменить Залужного. По версии Журавлева, одним из лучших кандидатов является глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, но «золотой серединой» стал бы именно Сырский.

26 января сообщалось, что конфликт между Зеленским и Залужным мог возникнуть из-за появления у главкома ВСУ политических амбиций.

До этого стало известно, что советники Залужного изучают возможность его выдвижения в президенты.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, известная критикой Залужного, предположила, что в случае его отставки пост главкома могут занять Кирилл Буданов, заместитель Залужного Евгений Мойсюк, либо Александр Сырский.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ назвал причину желания Зеленского сменить главкома ВСУ.

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