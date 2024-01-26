В РФ спрогнозировали вывод военных США из Сирии после Ирака

Вывод американских войск из Ирака несомненно должен привести к принятию США аналогичного решения по Сирии. Об этом заявил специальный представитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев, передает РИА Новости.

По его словам, без возможности использовать иракскую территорию США не смогут содержать свой воинский контингент в Сирии. То же касается поддержания логистики в указанном районе, уточнил Лаврентьев.

«За выводом войск из Ирака несомненно последует вывод войск из Сирии», — подчеркнул специальный представитель главы государства.

Утром 26 января иракские власти официально уведомили РФ о готовности США вывести свои войска из страны. В свою очередь, Багдад получил соответствующую информацию от посла Вашингтона в республике.

При этом Лаврентьев не исключил, что американское руководство попытается максимально затянуть процесс вывода Вооруженных сил США из Ирака. Как он сказал, уход из этой страны будут выглядеть «очень нехорошо» для Белого дома и может продемонстрировать слабость американских властей.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен рассказал об отношении ближневосточных стран к вовлеченности США в дела региона.