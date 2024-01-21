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ВС России отразили пять контратак ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 150 военнослужащих на Купянском направлении

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Российская армия отбила пять контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом рассказали журналистам в министерстве обороны.

«Мотострелковые соединения группировки во взаимодействии с артиллерией и армейской авиацией отразили пять контратак штурмовых групп 30-й, 32-й, 60-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад, усиленных бронетехникой, в районах Синьковки и озера Лиман», — говорится в сообщении.

В результате попытки контратаки ВСУ потеряли до 150 военнослужащих и три миномета, сообщили в ведомстве.

21 января в министерстве обороны РФ заявили, что военнослужащим разведывательных подразделений Ивановского гвардейского соединения ВДВ вручили государственные награды на передовых позициях в зоне конфликта. Военнослужащим были вручены ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени, медали «За отвагу», «За храбрость», Суворова и Жукова.

Ранее в Минобороны отчитались о ходе спецоперации на Краснолиманском направлении.

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