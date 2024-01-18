Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ВСУ заявили, что в двух областях Украины повредили предприятия

Представитель ВСУ Гуменюк: в двух областях Украины повреждены агропредприятия

close
100%
Shutterstock/Wirestock Creators

После взрывов в Николаевской и подконтрольной Киеву части Херсонской области на агропромышленных предприятиях зафиксировали повреждения. Об этом заявила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк.

Какие именно предприятия получили повреждения, она не уточнила.

До этого глава назначенной Киевом военной администрации региона Юрий Малашко заявлял, что утром 18 января в подконтрольных Украине районах Запорожской области повредили несколько объектов инфраструктуры. Уточняющую информацию он приводить не стал.

Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее критическая инфраструктура получила повреждения в Херсонской области.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами