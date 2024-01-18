В ВСУ заявили, что в двух областях Украины повредили предприятия

После взрывов в Николаевской и подконтрольной Киеву части Херсонской области на агропромышленных предприятиях зафиксировали повреждения. Об этом заявила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк.

Какие именно предприятия получили повреждения, она не уточнила.

До этого глава назначенной Киевом военной администрации региона Юрий Малашко заявлял, что утром 18 января в подконтрольных Украине районах Запорожской области повредили несколько объектов инфраструктуры. Уточняющую информацию он приводить не стал.

Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее критическая инфраструктура получила повреждения в Херсонской области.