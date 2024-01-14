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В Госдуме обвинили США в создании опасного военного биопроекта

Вице-спикер Госдумы Яровая обвинила Пентагон в создании военного биопроекта

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Министерство обороны РФ/РИА «Новости»

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обвинила Министерство обороны Соединенных Штатов в создании опасного военного биопроекта. Таким образом парламентарий отреагировала на информацию о «болезни X», которую обсуждали на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), сообщает РИА Новости.

Отмечается, что новый вирус может быть в несколько раз опаснее, чем COVID-19.

Яровая подчеркнула, что по результатам расследования деятельности военных биолабораторий США на Украине, проведенного парламентской комиссией, стало ясно, что искать причины новых пандемий нужно внутри опасного военного биопроекта Пентагона.

Депутат также отметила, что 18 января межфракционная рабочая группа по вопросам биологической безопасности проведет обсуждение проблемы усиления биологической безопасности.

Замглавы Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов усомнился в том, что новая «болезнь X», найденная в Африке, обязательно является заразной.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Совбезу РФ обсудить биологическую безопасность в СНГ.

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