«Калашников» поставит противотанковые ракеты «Вихрь-1» за рубеж

Концерн «Калашников» заключил контракт на поставку противотанковых ракет «Вихрь-1» одному из дружественных РФ государств. Об этом сообщает пресс-служба компании на своем сайте.

«Заключен крупный экспортный контракт на поставку управляемых ракет «Вихрь-1» в адрес дружественного государства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году концерн успешно выполнил поставки изделий «Вихрь–1», «Стрела», узлов и блоков управляемых артиллерийских снарядов, а также провел работы по освоению новой высокоточной техники.

10 января «Калашников» сообщил, что Гособоронзаказ на снайперские винтовки в 2023 году вырос в восемь раз. В конце декабря «Калашников» отправил Минобороны Российской Федерации первую серийную партию полуавтоматических снайперских винтовок Чукавина (СВЧ), которые пришли на замену самозарядным снайперским винтовкам Драгунова (СВД).

Ранее в концерне «Калашников» заявили о росте поставок в войска автоматов АК-12.