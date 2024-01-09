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В США рассказали о состоянии здоровья министра обороны Остина

Пентагон: Остин переведен из отделения интенсивной терапии

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин переведен из палаты интенсивной терапии, но остается в больнице. Об этом сообщает РИА Новости.

«Остин по-прежнему госпитализирован в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида и находится в хорошем состоянии… он больше не в отделении интенсивной терапии», — поделился Райдер.

В Пентагоне отметили, что прогнозы по выздоровлению Остина благоприятные, но он по-прежнему «испытывает дискомфорт». Министр остается на связи с ведомством и продолжает следить за операциями в ежедневном режиме.

До этого Райдер говорил, что глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин не собирается покидать свой пост после скандала из-за позднего оповещения о своей госпитализации. Он сфокусирован на том, чтобы продолжать работать в качества министра обороны и служить на благо защиты США, отметил официальный представитель Пентагона.

Ранее американский конгрессмен называл провалом сокрытие информации о болезни главы Пентагона.

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