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В Германии рассказали о судьбе Украины после российских ударов

Welt: российские удары по Украине показали, что будет ждать страну в 2024 году

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Недавние удары Вооруженных сил России по объектам на Украине показали, что будет ожидать страну в 2024 году. Об этом в эфире немецкого канала Welt заявил военный эксперт Карло Масала.

По его мнению, это является только началом.

«Затравка перед тем, что мы можем ожидать в 2024 году», — сказал Масала.

Масала опроверг заявления украинских властей, что Российская Федерация использовала весь свой арсенал ракет. По его мнению, Россия смогла увеличить производство ракет в несколько раз в сравнении с периодом до начала специальной военной операции. Эксперт назвал наступающий год решающим для Украины, поскольку она может полностью лишиться поддержки западных государств и будет вынуждена обеспечивать себя сама.

«2024 год окажется решающим для Украины, он покажет, сможет ли она удержать свои позиции или нет», — выразил Масала свое мнение.

До этого американское издание Foreign Policy сообщало, что политики на Украине сомневаются, что страна сможет удерживать территории после российских ударов.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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