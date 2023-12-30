Российская авиация поразила опорные пункты ВСУ на одном из направлений

Экипажи Су-25 ВКС Российской Федерации поразили опорные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Об этом сообщает Министерство обороны России, передает РИА Новости.

Уточняется, что удар был нанесен неуправляемыми артиллерийскими ракетами С-8.

«Экипажи штурмовиков атаковали опорные пункты и живую силу противника на Донецком направлении», — говорится в сообщении.

Военнослужащие указывают, что российская авиация сумела поразить все указанные цели.

До этого Министерство обороны России сообщало, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 украинских реактивных снарядов над Белгородской областью, не допустив ни одного попадания.

Губернатор поблагодарил российских зенитчиков за успешную работу. Уточняется, что дрон самолетного типа был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны. Утром 29 декабря российская ПВО сбила украинский дрон в небе над Курской областью.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.