Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российская авиация поразила опорные пункты ВСУ на одном из направлений

Минобороны: Су-25 ВКС России поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении

Экипажи Су-25 ВКС Российской Федерации поразили опорные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Об этом сообщает Министерство обороны России, передает РИА Новости.

Уточняется, что удар был нанесен неуправляемыми артиллерийскими ракетами С-8.

«Экипажи штурмовиков атаковали опорные пункты и живую силу противника на Донецком направлении», — говорится в сообщении.

Военнослужащие указывают, что российская авиация сумела поразить все указанные цели.

До этого Министерство обороны России сообщало, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 украинских реактивных снарядов над Белгородской областью, не допустив ни одного попадания.

Губернатор поблагодарил российских зенитчиков за успешную работу. Уточняется, что дрон самолетного типа был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны. Утром 29 декабря российская ПВО сбила украинский дрон в небе над Курской областью.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами