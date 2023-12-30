Шииты атаковали военную базу США в Сирии

Военная база США, расположенная в сирийской провинции Хасеке, подверглась обстрелу со стороны шиитов, входящих в движение «Исламское сопротивление Ирака». Об этом сообщил новостной портал Shafaq News.

«В пятницу «Исламское сопротивление в Ираке (IRI)» атаковало базу Хараб аль-Джир на севере эль-Хасеки в Сирии», — говорится в публикации.

По предварительным данным, огонь велся из реактивных систем залпового огня, на территории базы прогремело несколько взрывов.

27 декабря военную базу американцев в иракской провинции Анбар атаковали ракетами.

21 декабря командование ВС США также сообщало о ракетном ударе по американской базе в Ираке. Точку запуска ракеты вычислили и передали координаты иракским силам безопасности. В результате был захвачен бортовой грузовик, модифицированный для запуска до пяти ракет калибра 122 мм.

Ранее сирийские системы ПВО отразили израильскую ракетную атаку в небе над Дамаском.