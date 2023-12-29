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Стало известно, сколько украинцев готовы служить в ВСУ

КМИС: лишь треть мобилизуемых по новому закону украинцев готовы служить в ВСУ

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Thomas Peter/Reuters

Лишь треть опрошенных украинцев мужского пола, которые попадают под призыв по новому закону о мобилизации, готовы служить в ВСУ. Об этом заявил директор Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий, слова которого передает белорусское издание «Зеркало».

«Процент мужчин, готовых воевать, остается достаточно высоким: около трети наших респондентов, которые станут подходить под новые критерии призыва, готовы присоединиться к силам обороны», — заявил Грушецкий.

На готовность граждан Украины воевать влияет способность Запада помогать Киеву. Жители Украины видят, что американцы и европейцы не могут согласовать новые пакеты помощи, заявил социолог.

29 декабря руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что помощь Украине от стран Запада за год сократилась с $4-5 млрд в месяц до $200-250 млн.

До этого лидер французского движения Generation Frexit Шарль-Анри Галлуа выразил мнение, что намерение Евросоюза выдать кредит Украине в размере €20 млрд в обход вето Венгрии может лечь на плечи самих европейцев.

Ранее сообщалось, что Украина получит от Германии кредит на восстановление энергосектора.

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