Российские военные получили новые снайперские винтовки

Первые серийные образцы снайперских винтовок Чукавина (СВЧ) поступили в подразделения ВС РФ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на министерство обороны РФ.

Россияне уже получили первые серийные винтовки. Винтовка Чукавина должна заменить снайперскую винтовку Драгунова (СВД), которая эксплуатируется с 1963 года.

Винтовка Чукавина — это полуавтоматическая снайперская винтовка концерна «Калашников». Винтовка сконструирована на базе винтовки СВК-2016. Впервые она была представлена в 2017 году. Базовая модель имеет магазин, идентичный СВД под патрон 7,62×54 мм R. Его емкость составляет 10 патронов. Есть магазины увеличенной емкости — на 15 или 20 патронов.

29 декабря сообщалось, что российские снайперы шестой общевойсковой армии Западной группировки на Купянском направлении поразили цель на дальности 1 450 метров. Цель была поражена двумя российскими снайперами с помощью винтовки Драгунова со штатным прицелом.

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Ранее сообщалось, что «Ростех» нарастил производство боеприпасов для стрелкового вооружения и реактивных систем залпового огня в 50 раз.