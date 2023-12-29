ВС Польши сообщили о залетевшей с территории Украины ракете

Оперативный командующий Вооруженными силами республики Мачей Клиш заявил, что поднятые по тревоге истребители не успели сбить прилетевшую с Украины ракету. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Клиша, ракета была всего одна и находилась на территории страны три минуты. За это время она углубилась на ее территорию на 40 км, после чего вылетела за ее пределы.

Польский военный отметил, что краткость пребывания ракеты в Польше и постоянные маневры помешали ее ликвидации, однако во все время нахождения в воздушной пространстве страны траектория ее полета отслеживалась.

«В связи с выполняемыми ею маневрами, а она покидала воздушное пространство Польши, я, как оперативный командующий, не принял решений в отношении этого объекта», — пояснил командующий ВС страны.

До этого Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что Россия нанесла по Украине массированные смешанные удары по территории Украины с применением дронов и ракет. Сообщается, что удары были произведены по Киеву, Днепру, Харькову, Полтаве, Виннице, Хмельницкой, Одесской и Николаевской областям.

Отмечается, что было задействовано не менее 50-60 крылатых ракет и не менее 100 дронов различного типа.

Ранее в ВСУ прокомментировали массовый удар по Украине.