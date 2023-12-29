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Российские войска нанесли удары по аэродромам и арсеналам ВСУ

МО РФ: ВС нанесли за неделю более 50 ударов высокоточным оружием и БПЛА

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Пресс-служба Минобороны РФ

Российская армия за неделю нанесла 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по объектам военн-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Это аэродромы, арсеналы, местам размещения подразделений ВСУ и иностранных наемников, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удары наносили с 23 по 29 декабря. В числе объектов противника, которые попали под обстрел — склады с артиллерийскими боеприпасами, ангары с безэкипажными катерами, вооружением и топливом для военной техники.

«Все назначенные объекты поражены», — резюмировали в Минобороны РФ.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.

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