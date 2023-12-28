В России завершились испытания антидронового комплекса «Серп»

Научно-исследовательский институт (НИИ) «Вектор», входящий в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех», завершил испытания модернизированного антидронового комплекса «Серп». Об этом говорится на сайте «Ростеха».

«[НИИ «Вектор»] успешно завершил испытания модернизированного антидронового комплекса «Серп-ВС5Д» на одном из объектов энергетической инфраструктуры России», – сообщили в госкорпорации.

По словам разработчиков, комплекс объединяет в одном устройстве функции радиоэлектронного обнаружения и противодействия небольшим беспилотникам.

«Серп» может работать как против одиночной цели, так и против роя дронов, отметили в «Ростехе».

До этого в «Ростехе» рассказали, что российские военные используют малогабаритные радиолокационные станции (РЛС) для защиты от украинских беспилотных летательных аппаратов. Они способны засекать вражеские дроны за несколько десятков километров.

В госкорпорации также отметили, что российские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) создают бесполетные зоны для украинских дронов.

Ранее в «Ростехе» назвали лучший в мире танк.