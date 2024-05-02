В Госдуме прокомментировали намеки Украины на уничтожение Крымского моста

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что киевский режим нужно уничтожить после шутливых намеков на атаку Крымского моста. Об этом пишет РИА Новости.

«Украинский недодипломат намекает на новые атаки по Крымскому мосту, и ему, очевидно, это представляется смешным, хотя, напомню, во время предыдущих нападений гибли только мирные туристы», — сказал парламентарий.

Он назвал киевский режим «кровавым и деструктивным», поскольку его веселят массовые трагедии и несчастья людей.

«Поэтому и нужно его уничтожить, вбить все эти шуточки в смеющийся рот», — подчеркнул Журавлев.

По его словам, на Украине ерничанье стало государственной идеологией с 2014 года после трагедии в Одессе.

«Она (идеология) родилась ровно десять лет назад в Одессе, когда сожженных заживо в Доме профсоюзов людей глумливо называли «шашлыком из колорадов», — отметил депутат.

Также в качестве примера Журавлев привел поведение главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, который шутит об организованных его людьми расправах.

Ранее постпред Украины Кислица в соцсетях намекнул на планы разрушить Крымский мост.