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Стал известен следующий соперник сборной России по футболу

Сборная России по футболу сыграет 7 июня с Белоруссией

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Сборные России и Белоруссии проведут товарищеский матч 7 июня в Минске, сообщает сайт Российского футбольного союза (РФС).

Встреча пройдет на стадионе олимпийском стадионе «Динамо».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В марте сборная России провела товарищеский матч против Сербии и одержала победу со счетом 4:0. Это была первая игра с европейской сборной после отстранения.

Сборный России и Белоруссии за свою историю сыграли четыре раза. 7 июня 2015 года встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу национальной команды России.

Белорусская команда не смогла пробиться в финальную часть Евро-2024, заняв в своей отборочной группе четвертое место. Чемпионат Европы пройдет на полях Германии с 14 июня по 14 июля.

Ранее в РФС рассказали, когда Россия сыграет со сборной из Европы.

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