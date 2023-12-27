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Спутник в интересах Минобороны РФ успешно вывели на орбиту

Минобороны: военный спутник России вышел на расчетную орбиту

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Спутник в интересах Минобороны России успешно выведен на орбиту. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.

«В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск воздушно-космических войск (ВКС)», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.

Ракету-носитель «Союз-2.1в» с военным спутником запустили с космодрома в Плесецке. Это не первый пуск за неделю, проведенный в интересах военного ведомства.

21 декабря ракета-носитель «Союз-2.1в» вывела на орбиту военный спутник. По данным Минобороны, аппарат был принят на управление Воздушно-космических сил (ВКС).

Всего в 2023 году РФ запустила 19 ракет, семь из них — с космодрома в Плесецке.

Ранее источник рассказал о новом спутнике РФ для разведки на Украине.

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