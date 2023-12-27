Стало известно, как на Украине собираются мобилизовать 500 тысяч человек

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес два законопроекта в Верховную раду, которые призваны ужесточить режим мобилизации граждан. Инициативы имеют целью «должное комплектование боевых подразделений», сообщают Ведомости.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский признался, что украинские военные предложили мобилизовать до 500 тыс. человек для продолжения боевых действий против России в 2024 году.

Законопроект №10 378, предложенный премьером, предусматривает следующие шаги для реализации планов минобороны: снижение верхнего порога призывного возраста, сокращение причин для увольнения мобилизованных в запас, создание электронных карточек и личных кабинетов для всех военнообязанных, рассылку повесток в военкомат через электронный кабинет (сейчас — лично в руки) и прочее.

Внесенный параллельно законопроект №10 379 включает: увеличение штрафа за уклонение от постановки на учет, уклонение от призыва на срочную службу или от мобилизации.

В Верховной раде призвали украинцев готовиться к худшему после новостей о мобилизации.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что на Украине не было запроса на мобилизацию 500 тыс. человек.