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В Казахстане объявили о планах на развитие сил спецопераций

Минобороны Казахстана заявило о развитии сил спецопераций из-за ситуации в мире

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Министерство обороны Казахстана объявило о планах развития сил специальных операций (ССО) из-за ситуации в мире. Об этом ТАСС сообщил замминистра обороны Казахстана Султан Камалетдинов.

По его словам, планы увеличить возможности казахстанских ССО связаны с реализацией поручений президента Касым-Жомарта Токаева.

«В этой связи уточнены вызовы и угрозы военной безопасности, меры по укреплению обороноспособности страны, в том числе по повышению боевого потенциала армии за счет развития сил специальных операций, территориальных войск, увеличению доли военного обученного резерва», — заявил Камалетдинов.

По словам замглавы казахстанского минобороны, военное стратегическое направление Казахстана должно быть адаптировано к современным условиям.

До этого сообщалось, что Казахстан рассматривает вариант с отправкой миротворцев на Голанские высоты.

Ранее в Кремле отреагировали на сообщения о центре операций НАТО в Казахстане.

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