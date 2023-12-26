В Казахстане объявили о планах на развитие сил спецопераций

Министерство обороны Казахстана объявило о планах развития сил специальных операций (ССО) из-за ситуации в мире. Об этом ТАСС сообщил замминистра обороны Казахстана Султан Камалетдинов.

По его словам, планы увеличить возможности казахстанских ССО связаны с реализацией поручений президента Касым-Жомарта Токаева.

«В этой связи уточнены вызовы и угрозы военной безопасности, меры по укреплению обороноспособности страны, в том числе по повышению боевого потенциала армии за счет развития сил специальных операций, территориальных войск, увеличению доли военного обученного резерва», — заявил Камалетдинов.

По словам замглавы казахстанского минобороны, военное стратегическое направление Казахстана должно быть адаптировано к современным условиям.

До этого сообщалось, что Казахстан рассматривает вариант с отправкой миротворцев на Голанские высоты.

Ранее в Кремле отреагировали на сообщения о центре операций НАТО в Казахстане.