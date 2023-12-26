В украинском Николаеве повреждены промышленные склады

Складские помещения одного из промышленных предприятий повреждены в Николаевской области Украины. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в Telegram-канале.

По его словам, попадание по складам было зафиксировано в ночь на 26 декабря. При этом чиновник не уточнил, о каком промышленном предприятии идет речь.

Утром 26 декабря в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога.

22 декабря очевидцы услышали сильный взрыв в Киеве со стороны аэропорта Жуляны. Они добавили, что еще несколько взрывов прозвучали со стороны Коломенского и Голосеевского районов, в городе работают системы противовоздушной обороны.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории все республики.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.