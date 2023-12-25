Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минобороны РФ оценили обстановку на Краснолиманском направлении

МО РФ: российские войска отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении

close
100%
РИА «Новости»

Подразделения группировки войск «Центр» за прошедшие сутки отразили одну атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Об этом сообщается в сводке российского министерства обороны.

В ведомстве уточнили, что боевое столкновение произошло в районе населенного пункта Григоровка в Донецкой народной республике (ДНР). Штурмовая группа 5-й бригады Национальной гвардии Украины попыталась вытеснить бойцов Вооруженных сил РФ с занимаемых ими позиций, однако российские военные в сотрудничестве с армейской авиацией и артиллерией успешно сдержали натиск нападавших.

Более того, за указанный промежуток времени военнослужащие страны нанесли поражение живой силе и технике ВСУ вблизи донецких населенных пунктов Ямполовка и Торское. Здесь находились места дислокации 21-й механизированной бригады и 23-го стрелкового батальона украинских войск.

«Потери противника составили до 180-ти военнослужащих, танк, боевая машина пехоты Bradley, два автомобиля», — говорится в заявлении.

Также в министерстве добавили, что в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ вывели из строя одну самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» и один комплекс «Акация». Кроме того, украинские подразделения лишились двух гаубиц Д-30.

Ранее в военном ведомстве РФ раскрыли число уничтоженных украинских дронов с начала специальной военной операции (СВО).

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами