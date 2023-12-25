В Минобороны РФ оценили обстановку на Краснолиманском направлении

Подразделения группировки войск «Центр» за прошедшие сутки отразили одну атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Об этом сообщается в сводке российского министерства обороны.

В ведомстве уточнили, что боевое столкновение произошло в районе населенного пункта Григоровка в Донецкой народной республике (ДНР). Штурмовая группа 5-й бригады Национальной гвардии Украины попыталась вытеснить бойцов Вооруженных сил РФ с занимаемых ими позиций, однако российские военные в сотрудничестве с армейской авиацией и артиллерией успешно сдержали натиск нападавших.

Более того, за указанный промежуток времени военнослужащие страны нанесли поражение живой силе и технике ВСУ вблизи донецких населенных пунктов Ямполовка и Торское. Здесь находились места дислокации 21-й механизированной бригады и 23-го стрелкового батальона украинских войск.

«Потери противника составили до 180-ти военнослужащих, танк, боевая машина пехоты Bradley, два автомобиля», — говорится в заявлении.

Также в министерстве добавили, что в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ вывели из строя одну самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» и один комплекс «Акация». Кроме того, украинские подразделения лишились двух гаубиц Д-30.

Ранее в военном ведомстве РФ раскрыли число уничтоженных украинских дронов с начала специальной военной операции (СВО).