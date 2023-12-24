На Украине сообщили о взрывах в Одессе

Взрывы раздались в Одессе. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинское издание «Страна.ua».

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24 декабря глава военной городской администрации (ВГА) Херсона Роман Мрочко заявил о повреждении объекта инфраструктуры в городе. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как подчеркивают в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.