Военным спутникам связи Японии могут придать функцию наблюдения

Правительство Японии рассматривает возможность добавления функции наблюдения своим военным спутникам связи. Об этом сообщила газета Yomiuri.

По данным издания, это намерение Токио связано с активизацией деятельности России и Китая в космосе. Министерство обороны Японии собирается в 2024 году начать разработку оборудования, необходимого для наблюдения. Исследование может занять три года и потребует 200 млн иен (около $1,4 млн).

Запуск новых спутников с функциями наблюдения намечено на 2030-е годы. Япония собирается сотрудничать по этому вопросу с США, где уже вывели на орбиту аналогичный космический аппарат.

До этого стало известно, что Япония создаст группировку из 50 спутников военного назначения. Спутники собирались запускать двух видов — оптические и РСА (радиолокационного синтезирования апертуры). Первые смогут при хорошей погоде в дневное время делать качественные фото и видео поверхности Земли.

Ранее Россия успешно вывела на орбиту военный спутник.