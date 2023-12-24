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Военным спутникам связи Японии могут придать функцию наблюдения

Правительство Японии может добавить функции наблюдения своим военным спутникам

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Akio Kon/AP

Правительство Японии рассматривает возможность добавления функции наблюдения своим военным спутникам связи. Об этом сообщила газета Yomiuri.

По данным издания, это намерение Токио связано с активизацией деятельности России и Китая в космосе. Министерство обороны Японии собирается в 2024 году начать разработку оборудования, необходимого для наблюдения. Исследование может занять три года и потребует 200 млн иен (около $1,4 млн).

Запуск новых спутников с функциями наблюдения намечено на 2030-е годы. Япония собирается сотрудничать по этому вопросу с США, где уже вывели на орбиту аналогичный космический аппарат.

До этого стало известно, что Япония создаст группировку из 50 спутников военного назначения. Спутники собирались запускать двух видов — оптические и РСА (радиолокационного синтезирования апертуры). Первые смогут при хорошей погоде в дневное время делать качественные фото и видео поверхности Земли.

Ранее Россия успешно вывела на орбиту военный спутник.

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