Вооруженные силы Украины (ВСУ) за день нанесли 73 артиллерийских удара по девяти населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Преступный киевский режим нанес 73 артиллерийских удара по девяти селам левобережья Херсонщины. В течение дня ВСУ нанесли 46 ударов, еще 27 обстрелов произошли ночью», — сообщил источник.

Отмечается, что под огнем оказались Песчановка, Новая Маячка, Днепряны, Старая Збруевка, Алешки, Новая Каховка, Каховка, Корсунка, Пролетарка.

23 декабря украинские военнослужащие обстреляли город Горловку, расположенный на территории Донецкой народной республики (ДНР).

В этот же день стало известно, что войска группировки «Центр» Вооруженных сил России отразили атаку украинских военных на западной окраине Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении в зоне проведения российской спецоперации.

Ранее в МИД России назвали доказательство инсценировки событий в Буче.