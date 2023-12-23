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В США предупредили о рекордном сокращении численности американской армии

Yahoo News: армия США в 2024 году станет самой малочисленной за последние 80 лет

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Zoe Garbarino/U.S. Army via AP

Армия США в 2024 году станет самой малочисленной со времен Второй мировой войны (1939-1945 гг). Об этом пишет Yahoo News.

По данным агентства, за последние три года численность американской армии сократилась на 64 тысячи человек и достигла 1 млн 284 тысячи человек.

Все рода войск за исключением Военно-космических сил США не выполнили цели по числу рекрутов. В общей сложности, недобор составляет 41 тысячу человек.

YN отмечает, после того, как в 1973 году призыв в армию в США перестал быть обязательным, в стране начал действовать добровольный набор рекрутов. Тогда число солдат составляла 2,25 миллиона человек. В 2000 году численность американской армии снизилась до 1,38 миллиона человек.

Несмотря на это, пишут журналисты, мотивация американцев служить в войсках оставалась высокой.

Газета Daily Mail сообщала, что сейчас порядка 50% молодежи в США не собираются связывать свою жизнь с армией, и с такой тенденцией к падению численности войск властям страны придется объявить призыв на службу.

Ранее сообщалось, что Вашингтон задумался о ротации тысяч военных США в Европе.

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