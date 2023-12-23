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Украинские войска лишились части позиций под Донецком

МО РФ: ВСУ лишились 8 долговременных огневых точек на Южнодонецком направлении

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Алексей Майшев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились восьми долговременных огневых точек на Южнодонецком направлении. Об этом РИА Новости заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«Противник за сутки потерял восемь долговременных огневых точек, два пикапа и до 115 боевиков», — заявил Гордеев.

По его словам, под удар российских подразделений попали силы 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ. Эти подразделения украинской армии сосредоточены в районе Угледара, Пречистовки и Урожайного, а также Новомихайловки и Константиновки.

До этого российские подразделения отразили семь атак на Купянском направлении, уничтожив два немецких танка Leopard 2, поставленных Вооруженным силам Украины.

По словам начальника пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского, заслуга в уничтожении немецких танков принадлежит расчету самоходной артиллерийской установки «Мста-С» под командованием сержанта Владимира Лобаева.

Ранее украинские солдаты пожаловались на усталость.

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