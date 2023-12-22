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В Горловке от снаряда ВСУ пострадал Свято-Покровский храм

Мэр Горловки Приходько: сброшенный с БПЛА снаряд повредил Свято-Покровский храм

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Свято-Покровский храм в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР) получил повреждения в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр города Иван Приходько.

«В результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата ВСУ поврежден Свято-Покровский храм», — написал он.

Горловка регулярно подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ноябре снаряды украинской армии попали в детский сад, колледж и домовладение.

Сообщается, что первый снаряд прилетел в Горловский колледж технологий и сервиса и уничтожил часть крыши здания. Другой украинский боеприпас повредил фасад детского сада №134, взрывная волна выбила окна и двери. Кроме того, ракета ВСУ ударила по частному дому на улице Фрунзе Центрально-Городского района.

Советник главы ДНР Ян Гагин в конце ноября утверждал, что ВСУ готовят нападение на ДНР под Горловкой.

Ранее трое детей пострадали при взрыве боеприпаса в Горловке.

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