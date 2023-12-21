Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Залужный в целом поддержал готовящийся законопроект о мобилизации

Депутат Рады Безуглая: Залужный в целом поддержал законопроект о мобилизации

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Одна из авторов законопроекта о мобилизации, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, сообщила, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в целом поддержал документ, передает «Страна.ua» в Telegram-канале.

Она добавила, что при этом главком ВСУ отметил, что отдельные моменты законопроекта не отвечают интересам армии. В частности, он выступил против мобилизации женщин, установления четкого срока отпусков и ротаций военнослужащих, а также освобождения от службы инвалидов 2-й группы.

До этого глава Минобороны Украины заявил, что Киев хочет мобилизовать уехавших из страны украинцев. В самом ведомстве эти слова поспешили опровергнуть. Якобы немецкие СМИ неправильно трактовали высказывания Умерова. Впрочем, некоторые политики в Европе согласны с тем, что украинские мужчины-беженцы могут помочь своей стране на фронте. По данным Bild, в одной только Германии проживает почти 190 тысяч украинцев призывного возраста.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил против мобилизации женщин.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами