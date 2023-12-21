В Генштабе РФ рассказали о работе по заключению мирного договора между Баку и Ереваном

Россия целенаправленно добивается заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ — первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов, передает ТАСС.

Кроме того, Россия делает все возможное для разблокировки транспортных коммуникаций в Закавказье и разрешению наиболее острых противоречий между Баку и Ереваном, добавил Герасимов.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. Целью операции было названо пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с региона.

В свою очередь в минобороны Армении отвергли заявления Азербайджана о том, что на территории Нагорного Карабаха по-прежнему остаются армянские войска.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня в регионе. Среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.

Ранее в Совбезе Армении заявили, что надеются на усиление сотрудничества с Западом по безопасности.