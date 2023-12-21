Кадыров сообщил об успешной операции российских войск в Харьковской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что личный состав батальона «Запад-АХМАТ» Минобороны РФ во взаимодействии со сводным оперативным отрядом «Ямала» из Белгорода провели успешную боевую операцию в районе села Уды Харьковской области.

Согласно сообщению чеченского главы, операция была проведена под руководством командира Исмаила Агуева. По словам Кадырова, в результате был уничтожен опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Чеченский лидер также опубликовал видеозапись с моментом атаки FVP-дрона на позиции ВСУ.

«По координатам, добытым нашей аэроразведкой, затем ударили минометным огнем», — написал Кадров, отметив, что 120-мм снаряды попали точно в цель, нанеся «непоправимый урон» как живой силе ВСУ, так и опорному пункту.

20 декабря глава Чечни заявлял, что бойцы мотострелкового полка «Север-Ахмат» Минобороны России вместе с 88-й бригадой Луганской народной республики (ЛНР) проводят наступательные действия в районе Клещеевки.

До этого Кадыров сообщил, что Россия использует беспилотники для обнаружения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Кременском направлении, чтобы уничтожать их опорные пункты. По его мнению, решение о стрельбе в небо военные могли принять в попытке скрыть свою позицию от беспилотников. Кадыров добавил, что дроны на Кременском направлении использует штурмовая группа спецназа «Ахмат».

Ранее Кадыров назвал сроки окончания СВО.