США утроят производство станций для летающих радаров

В США компания Northrop Grumman планирует кратно увеличить производство радиолокационных станций (РЛС) для самолетов дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-7 Wedgetail. Об этом сообщает Defense One.

Отмечается, что еще пять месяцев назад Вооруженные силы США жаловались на то, что радар на корпусе самолета будет уязвимым элементом при производстве. В ответ Northrop Grumman заявила, что собирается строить радары быстрее.

Boeing ожидает, что изначально будет производить четыре машины в год, позднее расширив их число до шести. Вице-президент Northrop Grumman Эд Грибель заявил, что компания сможет обеспечить самолеты радарами.

До этого сообщалось, что в небе над Румынией и над Черным морем зафиксировано рекордное количество самолетов-шпионов НАТО. Отмечается, что речь шла о двух самолетах Boeing E-3 Sentry Воздушно-десантных сил раннего предупреждения и управления (AWACS) НАТО над Румынией, а также о самолете Boeing KC-135R Stratotanker. Самолет Lockheed EP-3E Aries II ВМС США летал над дельтой Дуная, а также над акваторией Черного моря. Также был замечен Bombardier Challenger 650 ARTEMIS

Ранее Lufthansa заказала новые лайнеры Airbus и Boeing.