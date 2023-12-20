Впервые с 7 октября в Израиле целый день не звучит воздушная тревога. Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным издания, в последний раз Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) через собственную пресс-службу информировала о срабатывании сирен воздушной тревоги более 24 часов назад, это произошло в 16:59 мск 19 декабря.

До этого аналитики Саудовской Аравии создали и передали в МИД Франции мирный план урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной посредством остановки боевых действий в секторе Газа.

Согласно плану, военное руководство радикальной группировки ХАМАС предполагается «эвакуировать» в Алжир из-за хороших взаимоотношений страны с главными спонсорами группировки — Катаром и Ираном.

Накануне контактная группа Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ) разработала новый план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. Проект был представлен пятерке стран, входящих в Совет Безопасности ООН.

Ранее ООН потребовала от Израиля остановить боевые действия в Газе.