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Впервые с 7 октября в Израиле целый день не звучит воздушная тревога

Впервые с 7 октября в Израиле целый день не звучит воздушная тревога

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Amir Cohen/Reuters

Впервые с 7 октября в Израиле целый день не звучит воздушная тревога. Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным издания, в последний раз Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) через собственную пресс-службу информировала о срабатывании сирен воздушной тревоги более 24 часов назад, это произошло в 16:59 мск 19 декабря.

До этого аналитики Саудовской Аравии создали и передали в МИД Франции мирный план урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной посредством остановки боевых действий в секторе Газа.

Согласно плану, военное руководство радикальной группировки ХАМАС предполагается «эвакуировать» в Алжир из-за хороших взаимоотношений страны с главными спонсорами группировки — Катаром и Ираном.

Накануне контактная группа Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ) разработала новый план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. Проект был представлен пятерке стран, входящих в Совет Безопасности ООН.

Ранее ООН потребовала от Израиля остановить боевые действия в Газе.

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