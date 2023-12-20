Сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс считает «фантазиями» планы Киева выйти на границы 1991 года. Об этом он заявил в социальных сетях.

«Фундаментальная проблема войны на Украине заключается не в недостаточном финансировании или недостаточных объемах вооружений. Это было тщеславной идеей Запада, что Украина сможет отбросить Россию к границам 1991 года», — заявил Вэнс.

По мнению сенатора, США в данный момент предоставляют Украине только возможность погрязнуть в еще большем хаосе и разрушениях. Вэнс предлагает изменить политику США и «выступить в поддержку мира».

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Белый дом надеется, что конгресс США одобрит выделение дополнительных бюджетных ассигнований на помощь Украине в январе, однако «время не на стороне» Вашингтона в этом вопросе.

По его словам, американская сторона может предоставить Украине еще один пакет военной помощи.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.