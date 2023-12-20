Армия обороны Израиля проводит рейды в двух палестинских городах

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) при помощи боевой техники штурмует города Тубас и Таммун на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA.

Отмечается, что в Тубасе произошли перестрелка и уличные бои после того, как туда пришли несколько израильских патрулей с военной техникой.

В Таммуне также завязались уличные бои. В этот город израильские патрули пришли с военным бульдозером.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября в рамках операции «Наводнение Аль-Акса» и захвату более 200 заложников. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны, израильская операция получила название «Железные мечи».

Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа, при этом в анклав перестали поставлять воду, продовольствие, снабжать электричеством и топливом. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» на границе с Египтом только после 20 октября.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. В преддверии операции сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. В центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее сообщалось, что Западным Берегом Иордана будет ведать ультраправый еврейский ортодокс.