Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда Франция начнет обучение украинских пилотов

Минобороны Франции сообщило, когда начнет обучение первых украинских пилотов

close
100%
Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Французское министерство обороны объявило, что обучение украинских пилотов истребителей запланировано на начало 2024 года. Первые пилоты будут отправлены во Францию для начальной подготовки, а затем продолжат обучение на истребителях в сотрудничестве с партнерами Франции.

В сообщении не уточняется, на каких самолетах будет проводиться обучение и в каких странах украинские пилоты будут продолжать подготовку.

В мае французский президент Эммануэль Макрон заявил о возможности начать обучение украинских пилотов уже сейчас. Он не подтвердил, что Франция готова поставлять военные самолеты Украине, но отметил, что этот вопрос не является табу. Позднее сообщалось, что Франция готова начать внедрение механизма обучения украинских летчиков.

Россия направила ноту странам НАТО из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России. Российский МИД заявлял, что страны НАТО играют с огнем, поставляя оружие на Украину. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху переговоров между Россией и Украиной и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявил, что США и НАТО прямо участвуют в конфликте на Украине, включая поставки оружия и подготовку кадров в различных странах, таких как Великобритания, Германия, Италия и другие.

Госдепартамент США заявил, что у них нет «волшебного горшочка» для помощи Украине.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами