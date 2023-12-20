Стало известно, когда Франция начнет обучение украинских пилотов

Французское министерство обороны объявило, что обучение украинских пилотов истребителей запланировано на начало 2024 года. Первые пилоты будут отправлены во Францию для начальной подготовки, а затем продолжат обучение на истребителях в сотрудничестве с партнерами Франции.

В сообщении не уточняется, на каких самолетах будет проводиться обучение и в каких странах украинские пилоты будут продолжать подготовку.

В мае французский президент Эммануэль Макрон заявил о возможности начать обучение украинских пилотов уже сейчас. Он не подтвердил, что Франция готова поставлять военные самолеты Украине, но отметил, что этот вопрос не является табу. Позднее сообщалось, что Франция готова начать внедрение механизма обучения украинских летчиков.

Россия направила ноту странам НАТО из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России. Российский МИД заявлял, что страны НАТО играют с огнем, поставляя оружие на Украину. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху переговоров между Россией и Украиной и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявил, что США и НАТО прямо участвуют в конфликте на Украине, включая поставки оружия и подготовку кадров в различных странах, таких как Великобритания, Германия, Италия и другие.

Госдепартамент США заявил, что у них нет «волшебного горшочка» для помощи Украине.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.