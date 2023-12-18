Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил в интервью блогеру Дэнни Хайфону, что по его данным, ВСУ теряют до 90 % мобилизованных из-за некомпетентности Киева, передает РИА Новости.

«Я ничего не выдумываю, это данные военного комиссара Полтавы», — добавил он.

Кроме этого, Риттер возложил ответственность за такое положение дел на НАТО. По его словам, руководство Вооруженных сил США нужно уволить за некомпетентность.

До этого подполковник армии Соединенных Штатов в отставке Дэниел Дэвис сказал, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчиваются люди и оружие после неудачного контрнаступления и перехода инициативы на поле боя к Российской Федерации.

Также глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что эффективность принудительно мобилизованных стремится к нулю, однако ВСУ не могут обойтись без этой меры, потому что на фронте не хватает людей. Тем временем в стране ужесточается мобилизация, собираются раздавать повестки поквартирно и могут начать призывать женщин.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.