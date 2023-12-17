ВС РФ отбили атаку ВСУ под Красным Лиманом

Вооруженные силы России успешно отразили атаку войск специального назначения ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, нападение провела 12-й бригада спецназа нацгвардии Украины неподалеку от населенного пункта Кузьмино в ЛНР. Российская группировка «Центр» отбила атаку.

Отмечается, что авиация ВС РФ поразила личный состав 67-й и 109-й мехбригад ВСУ рядом с Розовкой и Серебрянским лесничеством. Украинцы потеряли до 90 военнослужащих, бронемашину и три автомобиля.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили командный пункт 47-й механизированной бригады ВСУ. Помимо этого, российские войска ликвидировали установку РСЗО HIMARS возле Константиновки, склады топлива на аэродромах Староконстантинов и Канатово.

За успешное выполнение боевых задач российских разведчиков, находящихся на передовой, наградили.

Ранее стало известно, что ВСУ получили первую партию новых беспилотников AQ 400 Scythe.