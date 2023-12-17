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ВС РФ отбили атаку ВСУ под Красным Лиманом

Минобороны РФ: российские войска отбили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении

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РИА Новости

Вооруженные силы России успешно отразили атаку войск специального назначения ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, нападение провела 12-й бригада спецназа нацгвардии Украины неподалеку от населенного пункта Кузьмино в ЛНР. Российская группировка «Центр» отбила атаку.

Отмечается, что авиация ВС РФ поразила личный состав 67-й и 109-й мехбригад ВСУ рядом с Розовкой и Серебрянским лесничеством. Украинцы потеряли до 90 военнослужащих, бронемашину и три автомобиля.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили командный пункт 47-й механизированной бригады ВСУ. Помимо этого, российские войска ликвидировали установку РСЗО HIMARS возле Константиновки, склады топлива на аэродромах Староконстантинов и Канатово.

За успешное выполнение боевых задач российских разведчиков, находящихся на передовой, наградили.

Ранее стало известно, что ВСУ получили первую партию новых беспилотников AQ 400 Scythe.

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