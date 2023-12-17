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Япония хочет укрепить сотрудничество с АСЕАН

Кисида заявил о желании укрепить сотрудничество с АСЕАН

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Reuters

Япония выступает за укрепление сотрудничества с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида на открывшемся в Токио специальном саммите Япония — АСЕАН, передает агентство Kyodo

»<…> Япония хочет более тесно, чем когда-либо, сотрудничать с АСЕАН», — отметил глава японского правительства.

По его словам, международный порядок, «основанный на верховенстве закона», сталкивается с серьезными проблемами.

В свою очередь президент Индонезии Джоко Видодо, чья страна выступает сопредседателем нынешнего саммита, назвал Японию важным партнером для АСЕАН.

В столице Японии 16-18 декабря проходит саммит, приуроченный к 50-летию сотрудничества и дружбы, а также сопутствующие мероприятия и двусторонние встречи лидеров.

В конце ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров. оценил возможность спасения ОБСЕ от Запада. По словам главы МИД РФ, ему сложно с оптимизмом наблюдать за судьбой организаций, где ключевую роль играют США вместе с их союзниками.

Ранее в США увидели перспективу роста влияния БРИКС.

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