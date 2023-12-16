В Германии заявили о существенном изменении стратегии ВСУ

ВСУ отказываются от контрнаступления ради сохранения жизней солдат. О таком изменении стратегии Украины написало агентство ТАСС со ссылкой на Bild.

Сообщается, что теперь ВСУ ставит приоритетной целью не удержание территории, а максимизацию урона противника.

«Удержание позиций не имеет значения, главное, чтобы больше украинцев осталось в живых», — рассказали украинские источники немецкому изданию.

Ситуацию описывают как контролируемое отступление с боем. Ожидается, что в какой-то момент ВСУ удастся достичь такого кульминационного пункта, когда российское наступление захлебнется, после чего СУ могут перехватить инициативу благодаря новым поставкам оружия с Запада.

До этого Welt писало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.

По данным издания, США получили от Украины список пожеланий по вооружению, куда входят ударные вертолеты Black Hawk и Apache, самолеты-истребители F-16 и F-18, ракетные комплексы, танки Abrams, беспилотные летательные аппараты и боеприпасы.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.