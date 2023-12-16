Минобороны РФ сообщило об уничтожении над Крымом еще шести украинских БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили над Крымом еще шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны России.

По информации министерства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались совершить террористическую атаку с помощью беспилотников самолетного типа. Дроны были сбиты 15 декабря в промежуток с 23:00 по 23:50 мск.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили за два часа 26 беспилотников ВСУ над Крымским полуостровом. Это произошло в период с 20:30 мск до 22:30 мск.

Вечером 15 декабря средства противовоздушной обороны РФ сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Курской областью.

В тот же день в районе города Алешки в Херсонской области беспилотники ВСУ атаковали автомобиль с россиянами и приехавших им на помощь врачей.

Ранее в России разработали систему для определения и ловли дронов.