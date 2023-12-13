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В сенате США считают, что конфликт на Украине может стать «проблемой НАТО»

Сенатор Браун: НАТО займется конфликтом на Украине в случае поражения ВСУ

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Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

Конфликт на Украине может перерасти в проблему Североатлантического альянса, если Вооруженные силы Украины потерпят окончательное поражение. Об этом заявил сенатор из Демократической партии США Шеррод Браун, сообщает Washington Post.

«Без американской поддержки Украина может потерять территории, и тогда этот конфликт превратится в «проблему НАТО», — сказал Браун.

По его мнению, вооруженное противостояние может распространиться на другие территории постсоветского пространства, что приведет к мировой войне.

«Никто этого не хочет», — подчеркнул Браун.

До этого сообщалось, что в США придумали, как помочь Украине без одобрения конгрессом выделения денег.

Президент США Джо Байден заявил, что НАТО рассмотрит вопрос о вступлении Украины, но только после победы.

Ранее сообщалось, что в ЕС опасаются развала НАТО в случае победы Трампа на выборах.

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