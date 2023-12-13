Если Соединенные Штаты прекратят оказывать военную помощь Украине, то ее вооруженные силы потеряют возможность наступать. Об этом изданию Responsible Statecraft рассказал эксперт Центра стратегических и международных исследований Вашингтона Марк Канциан.

По мнению Канциана, по мере иссякания потока вооружения и финансов военный потенциал Киева будет уменьшаться. Эксперт дал прогноз, что уже в январе 2024-го ВСУ не смогут провести масштабное контрнаступление, а в феврале и вовсе потеряют способность осуществлять какие-либо атаки.

Более того, продолжает Канциан, если прекратит поступать военная помощь со стороны США, то европейские страны могут принять аналогичное решение.

До этого бывший главнокомандующий НАТО, отставной адмирал флота США Джеймс Ставридис предупредил, что Украина может лишиться обещанных поставок ракет ATACMS и истребителей F-16, если конгресс не согласует пакет военной помощи. Он заявил, что без поддержки Запада Киев не сможет защититься от возможного наступления России.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский дважды за сутки солгал об отсутствии побед у ВС РФ.