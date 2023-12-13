В России работают над созданием новой снайперской винтовки

В России создают облегченную снайперскую и штурмовую винтовку в сменных калибрах 308 win (7,62 х 51), первые опытные образцы будут готовы в феврале-марте следующего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на основателя предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислава Лобаева.

Данная винтовка должна заменить «Смерш» и «Счетчик». Как отметил Лобаев, принципиальное отличие новой винтовки от упомянутых будет заключаться в том, что она будет в массогабаритных характеристиках автомата. Ее вес составит 3,6 кг. Другой принципиальной особенностью данного оружия станет возможность устанавливать сменные личинки, благодаря которым она сможет работать как автомат и снайперская винтовка.

Производство всех деталей будет происходить на базе Lobaev Arms. «Техника» будет также заменена на более надежную — автоматика с газовым поршнем по аналогии с HK 417 и FN», — отметил он.

По его словам, создаваемая российская винтовка будет на килограмм легче зарубежных аналогов, при этом сохранит показатели кучности стрельбы.

Ожидаемый выпуск первых партий для опытной эксплуатации запланирован на февраль-март 2024 года, добавил основатель предприятия.

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